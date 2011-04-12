AL VIA IL 1&Acirc;&deg; MAGGIO LA FASE NAZIONALE

AL VIA IL 1Â° MAGGIO LA FASE NAZIONALE
12/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 12 aprile 2011 CAMPIONATI U18 E U16: AL VIA IL 1Â° MAGGIO LA FASE NAZIONALE Ai nastri di partenza otto squadre per ciascuna categoria. in palio il 12 giugno la Coppa Mario Lodigiani Under 18 e Under 16 s.s. 2010-2011 (Roma) La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha ufficializzato i calendari delle fasi finali dei Campionati Under 18 ed Under 16 al via il 1Â° maggio, che individueranno le squadre finaliste per lâassegnazione delle Coppe Mario Lodigiani per le rispettive categorie. La fase nazionale vede la partecipazione di otto squadre per ciascuna categoria, vale a le prime e le seconde classificate dei quattro gironi âEliteâ interregionali. AvrÃ inizio il 1Â° maggio per concludersi il 5 giugno e si svolgerÃ con formula allâitaliana strutturata su due gironi per ciascuna categoria (â1â e â2â) da quattro squadre. Al termine delle sei giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone accederÃ alla Finale prevista in gara unica e campo neutro il 12 giugno (sedi da definire). Hanno acquisito il diritto di partecipare alla Fase Nazionale le seguenti squadre: UNDER 18 1 classificata Girone ELITE Area 1 (C.O. Veneto) PETRARCA RUGBY JUNIOR (vincitrice Trofeo Serenissima) 2 classificata Girone ELITE Area 1 (C.O. Veneto) MOGLIANO RUGBY 1 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Lombardia) RUGBY VIADANA (vincitrice Trofeo delle Alpi) 2 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Lombardia) RUGBY CALVISANO 1 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Emilia Romagna) Amatori Parma Rugby (vincitrice Trofeo Appennini) 2 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Emilia Romagna) Cosmo Haus Rugby Reggio 1 classificata Girone ELITE Area 4 (C.O. Lazio) Unione Rugby Capitolina (vincitrice Trofeo Tre Mari) 1 classificata Girone ELITE Area 4 (C.O. Lazio) Unione Rugby Sannio UNDER 16 1 classificata Girone ELITE Area 1 (C.O. Veneto) RUGBY ROVIGO JUNIOR (vincitrice Trofeo Serenissima) 2 classificata Girone ELITE Area 1 (C.O. Veneto) PETRARCA RUGBY JUNIOR 1 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Lombardia) ASD GENOVA RUGBY (vincitrice Trofeo delle Alpi) 2 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Lombardia) CESIN CUS TORINO RUGBY ASD 1 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Emilia Romagna) Rugby Parma 1931 Junior (vincitrice Trofeo Appennini) 2 classificata Girone ELITE Area 2 (C.O. Emilia Romagna) Rugby Academy 1 classificata Girone ELITE Area 4 (C.O. Lazio) Futura Park Rugby Roma Olimpic (vincitrice Trofeo Tre Mari) 1 classificata Girone ELITE Area 4 (C.O. Lazio) Unione Rugby Capitolina I CALENDARI Girone 1 Giornata 1 And. 01.05.11 ore 12.30 PETRARCA RUGBY JUNIOR - RUGBY CALVISANO S.S.D. RUGBY VIADANA S.R.L. -MOGLIANO RUGBY SSD Giornata 2 And. 08.05.11 ore 12.30 MOGLIANO RUGBY SSD - PETRARCA RUGBY JUNIOR RUGBY VIADANA S.R.L. - RUGBY CALVISANO S.S.D. Giornata 3 And. 15.05.11 ore 12.30 RUGBY CALVISANO S.S.D. - MOGLIANO RUGBY SSD PETRARCA RUGBY JUNIOR - RUGBY VIADANA S.R.L. Giornata 4 Rit. 22.05.11 ore 12.30 PETRARCA RUGBY JUNIOR - MOGLIANO RUGBY SSD RUGBY CALVISANO S.S.D. - RUGBY VIADANA S.R.L. Giornata 5 Rit. 29.05.11 ore 12.30 MOGLIANO RUGBY SSD - RUGBY CALVISANO S.S.D. RUGBY VIADANA S.R.L. - PETRARCA RUGBY JUNIOR Giornata 6 Rit. 05.06.11 ore 12.30 RUGBY CALVISANO S.S.D. - PETRARCA RUGBY JUNIOR MOGLIANO RUGBY SSD - RUGBY VIADANA S.R.L. Girone 2 Giornata 1 And. 01.05.11 ore 12.30 RUGBY REGGIO ASD - AM.PARMA R. UNIONE R. CAPITOLINA - UNIONE RUGBY SANNIO Giornata 2 And. 08.05.11 ore 12.30 AM. PARMA R. - UNIONE R. CAPITOLINA UNIONE RUGBY SANNIO - RUGBY REGGIO ASD Giornata 3 And. 15.05.11 ore 12.30 UNIONE R. CAPITOLINA - RUGBY REGGIO ASD AM.PARMA R. - UNIONE RUGBY SANNIO Giornata 4 Rit. 22.05.11 ore 12.30 RUGBY REGGIO ASD - UNIONE R. CAPITOLINA UNIONE RUGBY SANNIO - AM.PARMA R. Giornata 5 Rit. 29.05.11 ore 12.30 AM.PARMA R. - RUGBY REGGIO ASD UNIONE RUGBY SANNIO - UNIONE R. CAPITOLINA Giornata 6 Rit. 05.06.11 ore 12.30 UNIONE R. CAPITOLINA - AM.PARMA R. RUGBY REGGIO ASD - UNIONE RUGBY SANNIO UNDER 16 Girone 1 Giornata 1 And. 01.05.11 ore 12.30 CESIN CUS TORINO R. - ASD CUS GENOVA PETRARCA RUGBY JUNIOR - RUGBY ROVIGO JUNIOR Giornata 2 And. 08.05.11 ore 12.30 ASD CUS GENOVA - PETRARCA RUGBY JUNIOR RUGBY ROVIGO JUNIOR - CESIN CUS TORINO R. Giornata 3 And. 15.05.11 ore 12.30 PETRARCA RUGBY JUNIOR - CESIN CUS TORINO R. ASD CUS GENOVA - RUGBY ROVIGO JUNIOR Giornata 4 Rit. 22.05.11 ore 12.30 CESIN CUS TORINO R. - PETRARCA RUGBY JUNIOR RUGBY ROVIGO JUNIOR - ASD CUS GENOVA Giornata 5 Rit. 29.05.11 ore 12.30 ASD CUS GENOVA - CESIN CUS TORINO R. RUGBY ROVIGO JUNIOR - PETRARCA RUGBY JUNIOR Giornata 6 Rit. 05.06.11 ore 12.30 PETRARCA RUGBY JUNIOR - ASD CUS GENOVA CESIN CUS TORINO R. - RUGBY ROVIGO JUNIOR Girone 2 Giornata 1 And. 01.05.11 ore 12.30 R.PARMA 1931 JUNIOR - RUGBY ACADEMY ASD UNIONE R. CAPITOLINA - RUGBY ROMA OLIMPIC Giornata 2 And. 08.05.11 ore 12.30 RUGBY ACADEMY ASD - UNIONE R. CAPITOLINA RUGBY ROMA OLIMPIC - R.PARMA 1931 JUNIOR Giornata 3 And. 15.05.11 ore 12.30 UNIONE R. CAPITOLINA - R.PARMA 1931 JUNIOR RUGBY ACADEMY ASD - RUGBY ROMA OLIMPIC Giornata 4 Rit. 22.05.11 ore 12.30 R.PARMA 1931 JUNIOR - UNIONE R. CAPITOLINA RUGBY ROMA OLIMPIC - RUGBY ACADEMY ASD Giornata 5 Rit. 29.05.11 ore 12.30 RUGBY ACADEMY ASD - R.PARMA 1931 JUNIOR RUGBY ROMA OLIMPIC - UNIONE R. CAPITOLINA Giornata 6 Rit. 05.06.11 ore 12.30 UNIONE R. CAPITOLINA - RUGBY ACADEMY ASD R.PARMA 1931 JUNIOR - RUGBY ROMA OLIMPIC Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
