AL VIA IL 7 OTTOBRE, QUATTRO PROMOZIONI IN SERIE A
di Redazione
03/08/2012
[gallery] SERIE B: AL VIA IL 7 OTTOBRE, QUATTRO PROMOZIONI IN SERIE A Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2012/2013, al via domenica 7 ottobre alle ore 15.30. Quarantotto le squadre ai nastri di partenza, divise in quattro gironi da dodici ciascuno. La formula del campionato prevede una stagione regolare con incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Al termine della stagione regolare (12 maggio, ultimo turno di regular season) le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai play-off che determineranno le quattro promozioni alla Serie A 2012/2013. I play-off promozione, con partite di andata e ritorno il 26 maggio e 2 giugno, si disputeranno secondo il seguente schema: 2° classificata Girone A v 1° classificata Girone B 2° classificata Girone B v 1° classificata Girone A 2° classificata Girone C v 1° classificata Girone D 2° classificata Girone D v 1° classificata Girone C Le partite di andata si giocheranno in casa delle seconde classificate. Le vincenti del doppio confronto di play-off saranno promosse nel Girone B della Serie A 2013/2014. Le squadre che, al termine della stagione regolare, risulteranno classificate all’undicesimo e dodicesimo posto di ciascun girone retrocederanno nella Serie C 2013/2014. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLA SERIE B 2012/2013 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2131 ) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
SI PARTE IL 7 OTTOBRE, FINALE-PROMOZIONE IL 2 GIUGNO
Redazione