ALBERTO ZORZI

di Redazione 11/10/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 23 del 11.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: ALBERTO ZORZI Si comincia a delineare il percorso per il recupero di Alberto Zorzi. Il giovane giocatore rossoblù si è sottoposto a visita specialistica durante la quale è stata eseguita artroscopia esplorativa per eliminare il blocco articolare, regolarizzare il menisco mediale e confermare diagnosi di rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. L'atleta sarà rivalutato tra circa 20 giorni per definire la tempistica dell'intervento di ricostruzione del legamento lesionato. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

