ALESSANDRO DEL VICO
di Redazione
06/09/2012
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 13_12-13 - ALESSANDRO DEL VICO NUOVO ACQUISTO.pdf *COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY* * * *UN ALTRO ESTERNO IN ARRIVO ALLE FIAMME: ALESSANDRO DEL VICO* *Roma* – Un altro giocatore si aggiunge alla pattuglia degli esterni che quest’anno giocheranno il campionato di Eccellenza con le Fiamme Oro Rugby. Si tratta di Alessandro Del Vico, ¾ ala romano proveniente dal Cus Roma. Del Vico, classe 1986 (181 cm x 102 kg), giocherà da esterno per il XV cremisi, non avendo partecipato all’ultimo concorso per l’arruolamento nei Gruppi sportivi della Polizia di Stato. * * *6 settembre 2012* *Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
