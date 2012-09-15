Home Senza categoria ALFREDO GAVAZZI NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

di Redazione 15/09/2012

ALFREDO GAVAZZI NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Roma - Alfredo Gavazzi (Brescia, 24 giugno 1950) è il nuovo Presidente della Federazione Italiana Rugby. Lo ha eletto al primo turno l'Assemblea Ordinaria Elettiva riunita oggi presso il Salone d'Onore del CONI, in Roma. Il dirigente lombardo, che succede a Giancarlo Dondi - per sedici anni alla guida della FIR ed acclamato oggi dall'assemblea Presidente Onorario - ha raccolto il 54,28% dei voti precedendo nelle preferenze Amerino Zatta (39,59%) e Gianni Amore (6,07%). All'Assemblea Ordinaria Elettiva FIR ha preso parte oggi l' l'82,76% degli aventi diritto (92,78% quota Società, 46,58% quota giocatori, 85,11% quota tecnici). Procedono le votazioni per i membri del Consiglio Federale. Nota per le redazioni: il Presidente Gavazzi terrà una conferenza stampa alle ore 15.00 presso la Sala Stampa del CONI

