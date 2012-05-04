Home Senza categoria ALL BLACKS E SEI NAZIONI 2013, IL 4 GIUGNO VIA ALLA PREVENDITA

di Redazione 04/05/2012

ALL BLACKS E SEI NAZIONI 2013, IL 4 GIUGNO VIA ALLA PREVENDITA ABBONAMENTI SPECIALI IN CURVA E DISTINTI PER GIOVANI E FAMIGLIE Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che i biglietti per il Cariparma Test Match Italia v Nuova Zelanda di sabato 17 novembre e gli abbonamenti per l’edizione 2013 dell’RBS 6 Nazioni saranno in vendita tramite i canali di FIR e Listicket a partire da lunedì 4 giugno. Dopo aver accolto oltre centoventimila spettatori per i due incontri interni degli Azzurri nel Torneo 2012, lo Stadio Olimpico di Roma tornerà ad ospitare la Nazionale in quattro occasioni tra novembre e marzo, cominciando con l’attesissima sfida del 17 novembre con gli All Blacks - che si presenteranno nella Capitale con indosso la corona di Campioni del Mondo conquistata lo scorso ottobre davanti al proprio pubblico – per poi proseguire con le sfide dell’RBS 6 Nazioni contro la Francia (3 febbraio), il Galles (23 febbraio) e l’Irlanda (16 marzo) nella quinta ed ultima giornata del Torneo, alla vigilia di San Patrizio. Nei prossimi giorni verranno annunciati i prezzi dei tagliandi, tra cui uno speciale abbonamento-Olimpico per i settori di curva e distinti rivolto in particolare ai più giovani ed alle famiglie, per continuare ad offrire un’opportunità per assistere a tutti i quattro grandi appuntamenti di sport e di festa dentro e fuori lo Stadio Olimpico a condizioni particolarmente vantaggiose e per continuare a coinvolgere ed avvicinare gli appassionati agli Azzurri, proseguendo sulla strada del “Rugby, passione italiana” tracciata nel corso dell’ultimo 6 Nazioni.

