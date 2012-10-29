Home Senza categoria ALL BLACKS, ECCO LA SQUADRA PER IL TOUR EUROPEO

ALL BLACKS, ECCO LA SQUADRA PER IL TOUR EUROPEO

di Redazione 29/10/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ALL BLACKS, ECCO LA SQUADRA PER IL TOUR EUROPEO I CAMPIONI DEL MONDO IL 17 NOVEMBRE ALL’OLIMPICO CONTRO GLI AZZURRI Auckland (Nuova Zelanda) – Steve Hansen, Commissario Tecnico della Nuova Zelanda, ha scelto i trentadue giocatori selezionati con gli All Blacks per il tour europeo del mese di novembre che porterà i Campioni del Mondo a sfidare la Scozia, l’Italia, il Galles e l’Inghilterra a partire dal prossimo 11 novembre. Due i volti nuovi nel gruppo dei tuttineri, il tallonatore Coles ed il mediano di mischia Kerr-Barlow, e tanti gli All Blacks di lungo corso che saranno protagonisti insieme all’Italrugby del Cariparma Test Match di sabato 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, tappa centrale del trittico autunnale che vedrà impegnati Parisse e compagni: il capitano e recordman Richie McCaw, il tallonatore Keven Mealamu e la star Daniel Carter – che ritrova Jaques Brunel, già suo allenatore a Perpignan – saranno tutti nel gruppo che preparerà la gara dell’Olimpico. “Siamo senza dubbio felici dei risultati che abbiamo raggiunto sino ad ora in questa stagione – ha detto Hansen commentando le convocazioni – ma questo non ha cambiato le nostre prospettive e noi affronteremo questo tour europeo per produrre delle performance di cui poter essere orgogliosi. Questa squadra vuole sempre migliorare e questo è l’obiettivo per il tour delle prossime settimane in Europa”. La Nuova Zelanda arriverà a Roma lunedì 12 novembre, all’indomani del test contro la Scozia, per preparare la sfida dell’Olimpico contro l’Italia. Questi i trentadue All Blacks convocati per il tour europeo: Piloni Wyatt CROCKETT (Canterbury) Charlie FAUMUINA (Auckland) Ben FRANKS (Canterbury) Owen FRANKS (Canterbury) Tony WOODCOCK (North Harbour) Tallonatori Dane COLES (Wellington) Andrew HORE (Taranaki) Keven MEALAMU (Auckland) Seconde linee Brodie RETALLICK (Bay of Plenty) Luke ROMANO (Canterbury) Sam WHITELOCK (Canterbury) Ali WILLIAMS (Auckland) Terze linee Sam CANE (Bay of Plenty) Richie MCCAW (Canterbury) – capitano Liam MESSAM (Waikato) Adam THOMSON (Otago) Victor VITO (Wellington) Mediani di mischia Tawera KERR-BARLOW (Waikato) Aaron SMITH (Manawatu) Piri WEEPU (Auckland) Mediani d’apertura Beauden BARRETT (Taranaki) Daniel CARTER (Canterbury) Aaron CRUDEN (Manawatu) Centri Tamati ELLISON (Otago) Ma’a NONU (Wellington) Conrad SMITH (Wellington) Ali/estremi Israel DAGG (Hawke’s Bay) Hosea GEAR (Wellington) Cory JANE (Wellington) Ben SMITH (Otago) Julian SAVEA (Wellington)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp