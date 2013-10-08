Home * Rugby CS * All Blacks vs South Africa: 5 ottobre 2013

di Redazione 08/10/2013

Il 5 ottobre 2013 è una data che ogni rugbysta o appassionato di rugby dovrebbe segnarsi in calendario. E' la data storica di una delle partite più epiche che siano mai state giocate sopra ad un tappeto verde. Il teatro di cotanta tenzone è lo stadio Ellis Park a Johannesburg (Sudafrica). Le squadre in campo sono ovviamente leggendarie: gli All Blacks e il Sudafrica. Dire chi ha vinto questo match è fortunatamente un giudizio che compete al punteggio: guardando la partita senza punti l'unico a vincere è il rugby. Una partita ricca di qualsiasi cosa, anche di un arbitro impeccabile e preciso che più volte (non solo per le mete) ha fatto ricorso al TMO. Non resta altro che guardarsi il video e - se riuscite - trovarlo per salvarlo e riguardarlo nel tempo! All Black - South Africa - 5 ottobre 2013 (full video) http://www.youtube.com/watch?v=qktn-g6P4qk All Black - South Africa - 5 ottobre 2013 (highlight) http://www.youtube.com/watch?v=W_gS8QElY0Y Risultato finale? 38-27 per la Nuova Zelanda, campione AFP (quattro nazioni) ancora una volta.

