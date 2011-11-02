Alle Fiamme Oro Rugby il terzo memorial Aloisio

[caption id="attachment_5946" align="alignleft" width="150" caption="Il capitano Carlo Cerasoli riceve il trofeo Aloisio"] [/caption] Riceviamo dall’Ufficio Stampa “L’Aquila Rugby 1936” e pubblichiamo Ieri pomeriggio lo stadio Tommaso Fattori ha ospitato il terzo memorial Carlo Alberto Aloisio che ha visto in campo le formazioni dell’Aquila Rugby 1936 e delle Fiamme Oro Rugby. Al termine di ottanta minuti giocati con buon ritmo la squadra della Polizia di Stato si è aggiudicata l’incontro, col punteggio di 21 a 29, e il trofeo: una scultura in legno realizzata dall’artista Roberto De Simone e consegnata dai rappresentanti del Rotaract, organizzatori dell’evento. Una partita di solidarietà il cui ricavato è stato totalmente devoluto alla onlus “L’Aquila Per La Vita”, lo sponsor etico del club aquilano, costituita nel febbraio 2004, con l’obiettivo di sostenere le attività cliniche e di ricerca dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Aquila, in particolare le terapie di supporto, palliative e le cure domiciliari. Un incontro di rugby per ricordare Carlo Alberto Aloisio: nero verde insieme ai fratelli Massimo e Francesco, allenatore e grande uomo di rugby, che da questo sport prese il coraggio e la determinazione per affrontare anche la malattia. Tabellino L’AQUILA RUGBY 1936 – FIAMME ORO (7 – 10) 21 – 29 Marcatori: P.t. 7’ Mt Baldini (0 – 5), 19’ mt Ceccarelli tr Gerber (7 – 5), 22’ mt Sapuppo (7 – 10); S.t. 14’ mt Di Massimo tr Gerber (14 – 10), 20’ mt Martinelli (14 – 15), 24’ mt Benetti tr Benetti (14 – 22), 27’ mt Cialone tr gerber (21 - 22), 34’ mt Rosa tr Benetti (21 – 29). L’Aquila Rugby 1936: Gerber, Sebastiani G., Lolli, Antonelli (30’ pt Di Massimo), Pezzopane (16’ st Leonardi), Fattore, Dusi, Rathore, Ceccarelli (27’ st Ceccarelli), Di Cicco, Mammana (36’ pt Pegoretti), Cialone, Brandolini (25’ st Brandolini), Cocchiaro, Colaiuda (9’ st Perugini) A disposizione: Rotilio, Perugini, Long, De Gioia, Pegoretti, Di Massimo, Leonardi Fiamme Oro: Boarato, Andreucci, Sapuppo (26’ pt Rosa), Forcucci, Baldini, Calandro, Vassallo (24’ st Martinelli), Cerasoli, Bottino, Maestri (26’ pt Zitelli), Cazzola, Riedi, Pettinari, Lombardo (3’ st Vicerè 6’ st Moscarda), Gasparini (Di Stefano). a disposizione: Di Stefano, Moscarda, Vicerè, Rosa, Zitelli, Martinelli, Benetti, Pellegrinelli note: prima dell’incontro è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Lilda Di Marco, madre del Dottor Giampiero Porzio L’Aquila, 1 novembre 2011