Home Senza categoria ALLENAMENTO E ANALISI DI RUSSIA v STATI UNITI

ALLENAMENTO E ANALISI DI RUSSIA v STATI UNITI

di Redazione 15/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] ITALIA: ALLENAMENTO E ANALISI DI RUSSIA v STATI UNITI DOMANI L’ANNUNCIO DEL XV PER MARTEDI’ SERA E VISITA AL CLUB ITALIA DI NELSON Nelson (Nuova Zelanda) – Doppio allenamento a Nelson per l’Italrugby, con i trenta Azzurri che si sono alternati tra la palestra in mattinata ed il campo del Nelson College nel pomeriggio per preparare la sfida di martedì 20 contro la Russia, battuta 13-6 questa sera dagli USA nella loro prima uscita iridata. Oggi, al Nelson College, il CT ha iniziato a provare la formazione – che dovrebbe prevedere più di una novità rispetto al match d’esordio contro l’Australia – che domani alle 12.30 locali verrà comunicata alla stampa, oggi lasciata libera di assistere all’intero allenamento. In serata, la Nazionale al completo ha assistito sul megaschermo della sala riunioni alla sfida che ha visto il XV statunitense superare la Russia per completare così il lavoro di video-analisi della formazione dell’Est Europa già svolto nei giorni precedenti. Domani, dopo una nuova seduta mattutina in palestra intervallata da touche e skills, il CT Nick Mallett ufficializzerà la formazione da opporre al XV russo al Trafalgar Park nella seconda giornata della Pool C. Alla sera, una rappresentanza della Nazionale guidata dal vice-presidente Zanandrea, dal consigliere Gaetaniello e dal manager azzurro Troiani, farà visita al Club Italia di Nelson per un incontro con la vasta comunità italiana della città che ospita il ritiro mondiale dell’Italia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp