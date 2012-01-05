ALL'Olimpico arriva il grande rugby
di Redazione
05/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.01.2012 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 gennaio 2012 RBS 6 NAZIONI 2012: ALLâOLIMPICO ATTERRA IL GRANDE RUGBY! Roma - A poco piÃ¹ di un mese dallâesordio casalingo dellâItalrugby nel Sei Nazioni contro lâInghilterra (11 febbraio) FIR e CONI Servizi presenteranno, in anteprima per i media, lo Stadio Olimpico versione ovale. GiovedÃ¬ 12 gennaio il presidente della FIR, Giancarlo Dondi, illustrerÃ nel corso del workshop che avrÃ inizio alle ore 11.30, presso la Tribuna AutoritÃ dello Stadio Olimpico, le novitÃ dellâedizione 2012 dellâRBS 6 Nazioni, per la prima volta ospitato nel principale impianto capitolino. Tra i temi che verranno trattati: la campagna di comunicazione 6Nazioni2012; gli eventi collaterali sviluppati in sinergia con i partner istituzionali e gli sponsor federali che accompagneranno la marcia di avvicinamento alla tredicesima edizione del Torneo; il villaggio âTerzo Tempoâ questâanno ospitato nella suggestiva location del parco del Foro Italico; gli aggiornamenti sulla biglietteria. Si allega alla presente lâinvito per lâevento ed una piantina esplicativa per raggiungere la Tribuna AutoritÃ . Si raccomanda, per via dei severi controlli operati agli ingressi dello Stadio Olimpico, di confermare la propria presenza inviando unâe-mail allâUfficio Stampa della FIR: [email protected]. Lâaccesso alla Tribuna AutoritÃ sarÃ consentito da Via dei Gladiatori, dal âCarrabile Monte Marioâ. SarÃ possibile parcheggiare in prossimitÃ dellâingresso, fra i cancelli gialli e la porta carraia. Lâingresso della Tribuna AutoritÃ Ã¨ situato al piano terra della Tribuna Monte Mario. LâUfficio Stampa della FIR rimane a disposizione per ogni eventuale necessitÃ o chiarimento. Buona serata. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione