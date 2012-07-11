&laquo;Ambizioni imprenditoriali e sportive viaggiano di pari passo&raquo;

«Ambizioni imprenditoriali e sportive viaggiano di pari passo»
di Redazione
11/07/2012
[gallery] E' carico e determinato il nuovo presidente del Rugby Città di Frascati Antonio Colleluori. In questi giorni l'attività sua e dei suoi collaboratori è frenetica e punta a formare al più presto una struttura societaria importante per la palla ovale frascatana. «Chi e cosa mi hanno coinvolto nel progetto? Innanzitutto – spiega il massimo dirigente - la richiesta di Emanuela Musetti (ex presidentessa e ora amministratore delegato del club, ndr) e poi la conoscenza di diversi genitori di atleti di questo club. Ho sentito spesso parlare del rugby a Frascati e delle sue problematiche: l'anno scorso Emanuela e i suoi collaboratori hanno fatto il grande passo di riunificare l'attività (precedentemente “divisa” tra due enti societari, ndr), ma ora serve uno sforzo in più e io mi sono messo a disposizione per dare una mano al movimento». La ricetta di Colleluori, già presentata nella recente conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Frascati, è chiara. «Se vogliamo dare un futuro e una continuità alla nostra società – sostiene il presidente - occorrono investimenti e una struttura all'altezza. L'impegno di 8-10 milioni di euro per rifare completamente il “look” del nostro stadio è la chiara dimostrazione dell'importanza che diamo a questo aspetto. E tra l'altro questo progetto è stato apprezzato e sottolineato già in altre sedi». Anche sul progetto sportivo le idee di Colleluori sono inequivocabili. «Le idee imprenditoriali non possono essere separate da quelle sportive – dice il presidente -: abbiamo ambizioni importanti per la nostra prima squadra e soprattutto vogliamo continuare a lavorare sui giovani come ha fatto la società di Emanuela Musetti finora. Vogliamo “fidelizzare” i nostri atleti per creare grandi motivazioni, anche per questo vogliamo rifare completamente la club house: l'aspetto della struttura e quello sportivo, lo ripeto, viaggiano sullo stesso binario». Colleluori è alla prima esperienza nella conduzione di una società sportiva, ma non è spaventato. «Perché ho scelto il rugby? Al di là dei motivi citati in precedenza, credo che sia lo sport che maggiormente rispecchia i miei contenuti etici. Speriamo di poter fare un buon lavoro». -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
