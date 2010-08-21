Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Amichevole Petrarca-Benetton

Redazione Avatar

di Redazione

21/08/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Tre tempi da venti minuti e tre mete per Treviso. Positiva per entrambe le squadre l'amichevole disputata  venerdì sera al “Centro Geremia” della Guizza tra Petrarca e Benetton. E' finita tre mete a zero per i trevigiani, davanti a circa 700 spettatori, arbitro il padovano Alan Falzone (fischietto internazionale).Un impegno articolato, su accordo dei due staff tecnici, in tre tempi da venti minuti ciascuno. Primo tempo chiuso sullo zero a zero, nel secondo parziale una meta di Lopez e due occasioni per il Petrarca con Repetto e Spragg, nel terzo tempo a segno Sgarbi e uno degli ex, Brendan Williams. Il Petrarca ha utilizzato 24 giocatori, 23 quelli messi in campo dal Benetton. Le formazioni: Petrarca: Sanchez, Spragg, Bertetti, Chillon Ale., Borgato, Walsh, Chillon Alb., Galatro, Palmer, Bezzati, Tveraga, Fletcher, Chistolini, Gatto, Repetto. Entrati anche: Caporello, Gega, Sarto, Barbini, Targa, Billot, Innocenti, Dal Corso, Ansell. Benetton: Williams, Maddock, Benvenuti (15' st Sgarbi), Vilk, De Jager, McLean (15' st Burton), Lopez (1' tt Semenzato), Vosawai (11' st Filippucci), Zanni (13' tt Padrò), Barbieri, Bernabò (18' st E. Pavanello), A. Pavanello, Di Santo (10' tt Cittadini), Ghiraldini, Allori (4' tt Muccignat). N.E. Vidal. (comunicato stampa Petrarca Rugby)[gallery link="file"]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gli Aironi si aggiudicano l’Adidas Cup 2010

Articolo Successivo

GranDucato Parma Rugby: domani la prima partita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019