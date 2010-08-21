Home Fotografi Amichevole Petrarca-Benetton

Amichevole Petrarca-Benetton

di Redazione 21/08/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tre tempi da venti minuti e tre mete per Treviso. Positiva per entrambe le squadre l'amichevole disputata venerdì sera al “Centro Geremia” della Guizza tra Petrarca e Benetton. E' finita tre mete a zero per i trevigiani, davanti a circa 700 spettatori, arbitro il padovano Alan Falzone (fischietto internazionale).Un impegno articolato, su accordo dei due staff tecnici, in tre tempi da venti minuti ciascuno. Primo tempo chiuso sullo zero a zero, nel secondo parziale una meta di Lopez e due occasioni per il Petrarca con Repetto e Spragg, nel terzo tempo a segno Sgarbi e uno degli ex, Brendan Williams. Il Petrarca ha utilizzato 24 giocatori, 23 quelli messi in campo dal Benetton. Le formazioni: Petrarca: Sanchez, Spragg, Bertetti, Chillon Ale., Borgato, Walsh, Chillon Alb., Galatro, Palmer, Bezzati, Tveraga, Fletcher, Chistolini, Gatto, Repetto. Entrati anche: Caporello, Gega, Sarto, Barbini, Targa, Billot, Innocenti, Dal Corso, Ansell. Benetton: Williams, Maddock, Benvenuti (15' st Sgarbi), Vilk, De Jager, McLean (15' st Burton), Lopez (1' tt Semenzato), Vosawai (11' st Filippucci), Zanni (13' tt Padrò), Barbieri, Bernabò (18' st E. Pavanello), A. Pavanello, Di Santo (10' tt Cittadini), Ghiraldini, Allori (4' tt Muccignat). N.E. Vidal. (comunicato stampa Petrarca Rugby)[gallery link="file"]

Condividi Facebook Twitter Whatsapp