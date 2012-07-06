Home Senza categoria AMLIN CHALLENGE CUP, CONFERMATA PARTECIPAZIONE DEI LONDON WELSH NEL GIRONE 5 CON PRATO

di Redazione 06/07/2012

L'ERC è in grado di confermare che i London Welsh parteciperanno al torneo dell'Amlin Challenge Cup 2012/13I London Welsh giocheranno nel Girone 5 contro lo Stade Français Paris, i Cavalieri Prato e il club transalpino di Grenoble. Il calendario degli incontri delle prime quattro giornate della prossima edizione del torneo sarà annunciato entro questo mese. I gironi dell'Amlin Challenge Cup 2012/13 Girone 1: Gloucester Rugby, London Irish, Bordeaux-Bègles, Mont-de-Marsan Girone 2: Perpignan, Worcester Warriors, VEA Femi-CZ Rovigo, Bizkaia Gernika RT (Spagna) Girone 3: London Wasps, Newport Gwent Dragons, Bayonne, Rugby Mogliano Girone 4: Bath Rugby, Cammi Rugby Calvisano, Agen, Bucharest Wolves Girone 5: Stade Français Paris, London Welsh, i Cavalieri Prato, Grenoble Le date dell'Amlin Challenge Giornata 1 11/12/13/14 ottobre 2012 Giornata 2 18/19/20/21 ottobre 2012 Giornata 3 6/7/8/9 dicembre 2012 Giornata 4 13/14/15/16 dicembre 2012 Giornata 5 10/11/12/13 gennaio 2013 Giornata 6 17/18/19/20 gennaio 2013 Quarti di finale 4/5/6/7 aprile 2013 Semifinali 25/26/27/28 aprile 2013 Le finali europee Dublino 2013 Finale dell'Amlin Challenge Cup - Venerdí 17 maggio 2013 (20h00) al RDS Finale della Heineken Cup - Sabato 18 maggio 2013 (17h00) all'Aviva Stadium

