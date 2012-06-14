Home Senza categoria AMLIN CHALLENGE CUP, FATTI I GIRONI 2012/13

di Redazione 14/06/2012

AMLIN CHALLENGE CUP, FATTI I GIRONI 2012/13 Dublino (Irlanda) – Si è svolto oggi il sorteggio dei gironi per l’Amlin Challenge Cup 2012/2013, al via il prossimo 11 ottobre. I Campioni d’Italia del Cammi Calvisano sono stati sorteggiati nel girone 4 dove troveranno gli inglesi del Bath, i francesi dell’Agen ed i Bucarest Wolves rumeni mentre gli Estra I Cavalieri Prato, finalisti dell’ultimo campionato d’Eccellenza, troveranno nel girone 5 lo Stade Francais del capitano azzurro Parisse, i Newcastle Falcons di Carlo del Fava ed i francesi Grenoble neopromossi in Top14. Nel girone 3 il Marchiol Mogliano, alla prima partecipazione europea, sfiderà i London Wasps inglesi, i Dragons gallesi ed i francesi del Bayonne mentre la Femi-CZ Vea Rovigo, nel girone 2, affronterà il Perpignan, i Worcester Warriors e gli spagnoli del Bizkaia Gernika. Questi i gironi completi dell’Amlin Challenge Cup: Gironi Amlin Challenge Cup 2012/13 Pool 1: Gloucester Rugby, London Irish, Bordeaux-Bègles, Mont-de-Marsan Pool 2: Perpignan, Worcester Warriors, Femi-CZ VEA Rovigo, Bizkaia Gernika RT Pool 3: London Wasps, Newport Gwent Dragons, Bayonne, Marchiol Mogliano Pool 4: Bath Rugby, Cammi Calvisano, Agen, Bucharest Wolves Pool 5: Stade Français Paris, *Newcastle Falcons, Estra I Cavalieri Prato, Grenoble *subordinato all’esito del ricorso dei London Welsh date Amlin Challenge Cup Round 1 11/12/13/14 Ottobre 2012 Round 2 18/19/20/21 Ottobre 2012 Round 3 6/7/8/9 Dicembre 2012 Round 4 13/14/15/16 Dicembre 2012 Round 5 10/11/12/13 Gennaio 2013 Round 6 17/18/19/20 Gennaio 2013 Quarti di finale 4/5/6/7 Aprile 2013 Semifinali 25/26/27/28 Aprile 2013 Finale Amlin Challenge Cup – RDS Dublino, Venerdì 17 maggio

