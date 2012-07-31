AMLIN CHALLENGE CUP, IL CALENDARIO DELLE PRIME QUATTRO GIORNATE
di Redazione
31/07/2012
[gallery] AMLIN CHALLENGE CUP, IL CALENDARIO DELLE PRIME QUATTRO GIORNATE Dublino – European Rugby Cup, l’ente responsabile delle Coppe Europee, ha ufficializzato oggi il calendario delle prime giornate dell’Amlin Challenge Cup al via nella seconda settimana di ottobre. Quattro le italiane al via: i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano, I Cavalieri Prato finalisti dell’Eccellenza 2012/13 ed il duo veneto formato dalla Vea-FemiCZ Rovigo e dal Marchiol Mogliano, debuttante sul palcoscenico delle Coppe. Nel turno inaugurale, quattro derby francoitaliani: i primi a scendere in campo saranno I Cavalieri Prato impegnati venerdì 12 ottobre alle 19.30 al “Lesdiguieres”, campo di casa del Grenoble neopromosso nel Top14 francese. Pressochè in contemporanea, alle 20.00, il Mogliano farà il proprio esordio in trasferta contro il Bayonne. Appuntamento interno, l’indomani, per la Vea-FemiCZ Rovigo che riceverà al Battaglini (ore 15.00) il Perpignan mentre il Cammi Calvisano, in notturna alle 19.00, ospiterà l’Agen al Peroni Stadium San Michele. Di seguito il calendario completo dell’Amlin Challenge Cup, con le date e gli orari di quinta e sesta giornata della fase a gironi che verranno ufficializzati in un secondo momento. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.ercrugby.com Il calendario completo è allegato alla presente email. POOLS Pool 1: Gloucester Rugby, London Irish, Bordeaux-Bègles, Mont-de-Marsan Pool 2: Perpignan, Worcester Warriors, VEA Femi-CZ Rovigo, Bizkaia Gernika RT Pool 3: London Wasps, Newport Gwent Dragons, Bayonne, Rugby Mogliano Pool 4: Bath Rugby, Cammi Rugby Calvisano, Agen, Bucharest Wolves Pool 5: Stade Francais Paris, London Welsh, I Cavalieri Prato, Grenoble CALENDARIO I GIORNATA VENERDI’ 12 OTTOBRE 2012 Pool 3 Bayonne v Marchiol Mogliano, Stade Jean Dauger ore 20.00 Pool 5 Grenoble v I Cavalieri Prato, Stade Lesdiguieres ore 19.30 SABATO, 13 OTTOBRE 2012 Pool 2 VEA Femi-CZ Rovigo v Perpignan, Stadio Mario Battaglini ore 15.00 Pool 4 Cammi Rugby Calvisano v Agen, Peroni Stadium San Michele ore 19.00 II GIORNATA SABATO 20 OTTOBRE 2012 Pool 5 I Cavalieri Prato v London Welsh, Stadio Enrico Chersoni, ore 14.00 Pool 2 Worcester Warriors v VEA Femi-CZ Rovigo, Sixways Stadium ore 15.00 Pool 4 Bucharest Wolves v Cammi Rugby Calvisano, Arcul de Triumf ore 15.00 DOMENICA 21 OTTOBRE 2012 Pool 3 Marchiol Mogliano v London Wasps, Stadio Comunale ore 14.30 III GIORNATA SABATO 8 DICEMBRE 2012 Pool 3 Marchiol Mogliano v Newport Gwent Dragons, Stadio Comunale ore 14.00 Pool 5 I Cavalieri Prato v Stade Francais Paris, Stadio Enrico Chersoni ore 14.00 Pool 4 Bath Rugby v Cammi Rugby Calvisano, Recreation Ground ore 14.15 Pool 2 Bizkaia Gernika RT v VEA Femi-CZ Rovigo, Urbieta Rugby Sport Centre ore 16.00 IV GIORNATA GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2012 Pool 5 Stade Francais Paris v I Cavalieri Prato, ore 20.45 SABATO 15 DICEMBRE 2012 Pool 4 Cammi Rugby Calvisano v Bath Rugby, Peroni Stadium San Michele ore 14.30 Pool 2 VEA Femi-CZ Rovigo v Bizkiaia RT, Stadio Mario Battaglini ore 15.00 DOMENICA 16 DICEMBRE Pool 3 Newport Gwent Dragons v Marchiol Mogliano, Rodney Parade ore 17.35 V GIORNATA 10/11/12/13 GENNAIO 2013 Pool 2 VEA Femi-CZ Rovigo v Worcester Warriors Pool 3 London Wasps v Marchiol Mogliano Pool 4 Cammi Rugby Calvisano v Bucharest Wolves Pool 5 London Welsh v I Cavalieri Prato VI GIORNATA 17/18/19/20 GENNAIO 2013 Pool 2 Perpignan v VEA Femi-CZ Rovigo Pool 3 Marchiol Mogliano v Bayonne Pool 4 Agen v Cammi Rugby Calvisano Pool 5 I Cavalieri Prato v Grenoble QUARTI DI FINALE: 4/5/6/7 Aprile 2013 SEMIFINALI: 26/27/28 Aprile 2013 FINALE: Dublino, RDS Stadium – Venerdì 17 maggio 2013 – ore 20.00
