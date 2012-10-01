Home Senza categoria AMLIN CHALLENGE CUP, MITREA E VIVARINI DESIGNATI PER I PRIMI DUE TURNI

AMLIN CHALLENGE CUP, MITREA E VIVARINI DESIGNATI PER I PRIMI DUE TURNI

di Redazione 01/10/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

AMLIN CHALLENGE CUP, MITREA E VIVARINI DESIGNATI PER I PRIMI DUE TURNI Roma – Marius Mitrea e Giuseppe Vivarini sono i due direttori di gara italiani designati dall’ERC per le prime due giornate dell’Amlin Challenge Cup. Giuseppe Vivarini, padovano, dirigerà il suo primo incontro nelle Coppe Europee sabato 13 ottobre a Guernica, arbitrando il match della prima giornata della Pool 2 tra gli spagnoli del Bizkaia-Gernika padroni di casa ed i Worcester Warriors inglesi mentre il trevigiano Marius Mitrea, già impegnato nella passata stagione in ambito europeo, arbitrerà nello stesso giorno la gara della Pool 5 tra i London Welsh e lo Stade Francais del capitano azzurro Sergio Parisse. Mitrea tornerà in campo giovedì 18 ottobre per la sfida della Pool 1 tra Gloucester Rugby e Bordeaux-Beagles.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp