Home Federazione Italiana Rugby AMLIN challenge cup

AMLIN challenge cup

di Redazione 09/06/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si è tenuto oggi a Dublino il sorteggio dei gironi dell’Amlin Challenge Cup 2010/2011, al via nel week-end del prossimo 7 ottobre. Quattro le formazioni italiane ai nastri di partenza: i Consiag I Cavalieri Prato, al loro esordio europeo, troveranno nel girone 1 gli Harlequins inglesi, la franchigia irlandese di Connacht ed i francesi del Bayonne. Il Petrarca Padova, nel girone 2, troverà invece i Sale Shark inglesi, i transalpini del Brive e la formazione iberica del Cetransa El Salvador. Pool di ferro per Banca Monte Parma, che trova nel girone 4 lo Stade Francais di Sergio Parisse e Mauro Bergamasco, gli inglesi del Leeds e, per la seconda stagione consecutiva, i romeni Bucuresti Oaks. Infine, nel Girone 5, la Femi-CZ Rovigo affronterà il Gloucester RFC (Eng) e le francesi Agen e La Rochelle neopromosse in Top14. Questi i gironi: POOL 1: Harlequins, Connacht Rugby, Bayonne, Cavalieri Prato POOL 2: Sale Sharks, Brive, Petrarca Rugby, Cetransa El Salvador POOL 3: Bourgoin, Newcastle Falcons, Montpellier, Exeter Chiefs POOL 4: Stade Francais Paris, Rugby Parma, Leeds Carnegie, Bucuresti Oaks POOL 5: Gloucester Rugby, Agen, Rugby Rovigo, La Rochelle

Condividi Facebook Twitter Whatsapp