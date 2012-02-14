Home Federazione Italiana Rugby ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

di Redazione 14/02/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La partita tra Nazionale italiana U17 ed Accademia francese Hyeres-Beziers verrà giocata al Carlo Androne come da programma domani, mercoledì 15 febbraio, ma sarà anticipata alle ore 14.30. L'incontro tra le due squadre sarà il culmine e la conclusione di uno stage di quattro giorni svolto dalle due squadre proprio a Recco. Alla partita assisteranno anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Jacques Brunel e il direttore dell'Alto Livello Carlo Checchinato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp