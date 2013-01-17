Andiamo al Sei Nazioni insieme?
di Redazione
17/01/2013
Il Sei Nazioni 2013 è alle porte e abbiamo pensato di trovare un partner d'eccezione che per proporti i biglietti in modo semplice veloce e sicuro: Viagogo! Dal 2 Febbraio Italia, Inghilterra, Francia, Scozia e Irlanda sfideranno i campioni uscenti del Galles per aggiudicarsi il trofeo più blasonato e importante dell’emisfero settentrionale giunto alla sua 130esima edizione (la tredicesima con la formula attuale). Gli azzurri di Brunel scenderanno in campo all’Olimpico per affrontare la Francia nella partita d’apertura il 3 Febbraio, i gallesi il 23 Febbraio e l’Irlanda il 16 Marzo, ma i tifosi e gli appassionati italiani avranno comunque la possibilità di girare l’Europa e visitare i tempi del rugby per tutte le altre partite del torneo. Quello che conta è esserci, e il modo più facile e sicuro per assicurarsi l’esperienza unica del 6 Nazioni è acquistare i propri biglietti in tempo. Acquista i biglietti per le partite dell’Italia: ITALIA – FRANCIA (dom. 3 Febbraio, Stadio Olimpico): da 19€ ITALIA – GALLES (sab. 23 Febbraio, Stadio Olimpico): da 19€ ITALIA – IRLANDA (sab. 16 Marzo, Stadio Olimpico): da 19€ Super offerta: Tutte le partite del 6 Nazioni: da 43€ Che dici, andiamo? Finché ci pensi ti mostriamo tutte le mete dell'Italia 2012: quest'anno la squadra è in formissima! http://www.youtube.com/watch?v=Dns9Q-auTik
