VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 48 del 07.11.2012

ANDREA BACCHETTI E LA PATENTE RITIRATA

Nella notte tra sabato e domenica Andrea Bacchetti è stato incolpevolmente coinvolto in un incidente stradale che non ha avuto particolari conseguenze sulle persone interessate.

Il controllo del tasso alcolico, da parte delle forze di polizia intervenute, ha segnato un livello superiore al massimo consentito ed è scattato, per il giocatore, automaticamente, il ritiro della patente.

Bacchetti non si è allontanato dal luogo dellincidente ed ha collaborato nellinteresse della guidatrice dellaltra auto interessata.

Doveroso lautomatismo del ritiro della patente, ma poiché il ragazzo è convinto delle proprie condizioni di vigilanza al momento dellincidente, sia perché non aveva alle spalle alcuna notte brava sia perché in questi giorni stava assumendo un farmaco che può alterare il risultato sul tasso alcolico, è intenzionato a fare ricorso contro il provvedimento.