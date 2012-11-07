ANDREA BACCHETTI E LA PATENTE RITIRATA
di Redazione
07/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Nella notte tra sabato e domenica Andrea Bacchetti è stato incolpevolmente coinvolto in un incidente stradale che non ha avuto particolari conseguenze sulle persone interessate.
Il controllo del tasso alcolico, da parte delle forze di polizia intervenute, ha segnato un livello superiore al massimo consentito ed è scattato, per il giocatore, automaticamente, il ritiro della patente.
Bacchetti non si è allontanato dal luogo dellincidente ed ha collaborato nellinteresse della guidatrice dellaltra auto interessata.
Doveroso lautomatismo del ritiro della patente, ma poiché il ragazzo è convinto delle proprie condizioni di vigilanza al momento dellincidente, sia perché non aveva alle spalle alcuna notte brava sia perché in questi giorni stava assumendo un farmaco che può alterare il risultato sul tasso alcolico, è intenzionato a fare ricorso contro il provvedimento.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
