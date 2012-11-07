Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ANDREA BACCHETTI E LA PATENTE RITIRATA

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 48 del 07.11.2012
 
ANDREA BACCHETTI E LA PATENTE RITIRATA
 
Nella notte tra sabato e domenica Andrea Bacchetti è stato incolpevolmente coinvolto in un incidente stradale che non ha avuto particolari conseguenze sulle persone interessate.
Il controllo del tasso alcolico, da parte delle forze di polizia intervenute, ha segnato un livello superiore al massimo consentito ed è scattato, per il giocatore, automaticamente, il ritiro della patente.
Bacchetti non si è allontanato dal luogo dellincidente ed ha collaborato nellinteresse della guidatrice dellaltra auto interessata.
Doveroso lautomatismo del ritiro della patente, ma poiché il ragazzo è convinto delle proprie condizioni di vigilanza al momento dellincidente, sia perché non aveva alle spalle alcuna notte brava sia perché in questi giorni stava assumendo un farmaco che può alterare il risultato sul tasso alcolico, è intenzionato a fare ricorso contro il provvedimento.
 
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Articolo Successivo

MENO DI DUEMILA BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019