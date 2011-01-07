Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER L'ULTIMA GIORNATA DI ANDATA CONTRO BANCA MONTE PARMA CROCIAT I

Redazione Avatar

di Redazione

07/01/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 58 del 07.01.2011 FEMI-CZ: ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER L'ULTIMA GIORNATA DI ANDATA CONTRO BANCA MONTE PARMA CROCIATI Annunciata la formazione per l'incontro di sabato 8 gennaio allo Stadio Battaglini ore 15 contro la forte compagine nata dalla fusione tra Parma e Noceto. La squadra rossoblu si schiererà con i seguenti giocatori:15 - Basson; 14 - Zorzi, 13 - Pace, 12 - De Gaspari, 11 - Bacchetti; 10 - Bustos, 9 - Zanirato; 8 - Guzman, 7 - Persico, 6 - Lubian; 5 - Montauriol, 4 - Reato; 3 - Ravalle, 2 - Mahoney (cap.), 1 - Boccalon. A disposizione: 16 - Milani, 17 - Marzolla, 18 - Golfetti, 19 - Foschi, 20 - Anouer, 21 - Duca, 22 - Stanojevic, 23 - Calanchini. . Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il Rugby Banco di Brescia a Milano per l'ultima giornata del girone d'andata.

Articolo Successivo

Marchiol Mogliano vs Rugby Lazio Ultimi allenamenti e formazione.

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019