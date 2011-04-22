Home Senza categoria ANNUNCIATA LA FORMAZIONE

di Redazione 22/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 95 del 22.04.2011 ROVIGO - LAZIO : ANNUNCIATA LA FORMAZIONE Sabato al Battaglini (ore 16,00) è in arrivo la Mantovani Lazio per l'ultimo incontro casalingo prima dei play-off. La Femi-CZ Rugby Rovigo Delta è chiamata a confermare i progressi evidenziati nelle ultime giornate ed a guadagnarsi, con una giornata di anticipo, la definitiva prima posizione in classifica nella stagione regolare. In attesa dell'incontro di Eccellenza si avrà modo di ammirare, alle 14 e 45, i giovani under 14 della Monti Rovigo e del Badia che disputeranno un incontro amichevole sul campo che vedrà, poi, protagoniste il Rovigo e la Lazio. Polla Roux chiede ai suoi giocatori impegno e disciplina. Questa la formazione annunciata: Basson; Zarattini, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato; Guzman, Anouer, Persico; Montauriol, Tumiati; Golfetti, Mahoney (cap.), Milani. A disposizione: Datola, Boccalon, Ravalle, Reato, Barion, Stanojevic, De Gaspari, Bustos. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

