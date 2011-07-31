Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

&Acirc;&nbsp;ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO 2011

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO Si informano i colleghi giornalisti che il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2011/2012 verrà pubblicato dalla FIR nella giornata di domani, lunedì 1 agosto. Il calendario completo verrà divulgato tramite comunicato stampa a mezzo email e pubblicato su Federugby.it L’Ufficio Stampa è a disposizione per ogni chiarimento. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, IL CALENDARIO 2011/2012

Articolo Successivo

SABATO 13.08 A CESENA C'E' IL GIAPPONE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019