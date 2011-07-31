Â ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO 2011
di Redazione
31/07/2011
[gallery] ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO Si informano i colleghi giornalisti che il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2011/2012 verrà pubblicato dalla FIR nella giornata di domani, lunedì 1 agosto. Il calendario completo verrà divulgato tramite comunicato stampa a mezzo email e pubblicato su Federugby.it L’Ufficio Stampa è a disposizione per ogni chiarimento. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Articolo Precedente
SERIE A, IL CALENDARIO 2011/2012
Articolo Successivo
SABATO 13.08 A CESENA C'E' IL GIAPPONE
Redazione