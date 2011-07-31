Home Senza categoria Â ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO 2011

Â ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO 2011

di Redazione 31/07/2011

[gallery] ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A 2011/2012 - LUNEDI' 1 AGOSTO Si informano i colleghi giornalisti che il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2011/2012 verrà pubblicato dalla FIR nella giornata di domani, lunedì 1 agosto. Il calendario completo verrà divulgato tramite comunicato stampa a mezzo email e pubblicato su Federugby.it L’Ufficio Stampa è a disposizione per ogni chiarimento. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

