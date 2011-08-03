Loading...

&Acirc;&nbsp;ANNUNCIO CALENDARIO SERIE A FEMMINILE 2011/2012 - GIOVEDI' 4 AGOSTO 2011

Redazione Avatar

di Redazione

03/08/2011

[gallery] NOTA PER LE REDAZIONI – CALENDARIO SERIE A FEMMINILE 2011/2012 Cari colleghi, la presente per informarvi che il calendario del Campionato Italiano di Serie A Femminile 2011/2012 verrà ufficializzato dalla FIR nella giornata di domani, giovedì 4 agosto. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
