&Acirc;&nbsp;ANNUNCIO CALENDARIO SERIE B 2011/2012 - MERCOLEDI' 3 AGOSTO 2011

Redazione

di Redazione

02/08/2011

[gallery] Cari colleghi, la presente per informarvi che il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2011/2012 verrà ufficializzato nella giornata di domani, mercoledì 3 agosto, e pubblicato sul sito federale www.federugby.it ed a mezzo email L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
