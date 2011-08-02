Â ANNUNCIO CALENDARIO SERIE B 2011/2012 - MERCOLEDI' 3 AGOSTO 2011
02/08/2011
[gallery] Cari colleghi, la presente per informarvi che il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2011/2012 verrà ufficializzato nella giornata di domani, mercoledì 3 agosto, e pubblicato sul sito federale www.federugby.it ed a mezzo email L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
