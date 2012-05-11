Loading...

ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE - 14 MAGGIO 2012

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2012

NOTA PER LE REDAZIONI LUNEDI' 14 MAGGIO I CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO Si informano i colleghi giornalisti che il Commissario Tecnico Jacques Brunel annuncerà a mezzo comunicato stampa, nella giornata di lunedì 14 maggio, i trenta atleti convocati per il raduno del 20-27 maggio ad Orzinuovi (BS) e per il tour estivo in Sud e Nord America del 31 maggio/24 giugno. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
