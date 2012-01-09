ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE - RBS 6 NAZIONI 2012
di Redazione
09/01/2012
NOTA PER LE REDAZIONI – ANNUNCIO COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE RBS 6 NAZIONI 2012 La Federazione Italiana Rugby informa che la composizione della Squadra Nazionale per i primi due turni dell’RBS 6 Nazioni 2012 (Francia v Italia, Parigi 4 febbraio; Italia v Inghilterra Roma 11 febbraio) verrà resa nota, tramite comunicato stampa, nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio. Il Commissario Tecnico Jacques Brunel convocherà trenta giocatori, a partire da domenica 22 gennaio, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. La lista verrà ridotta a ventiquattro elementi in vista della partenza per Parigi.
Redazione