ANNUNCIO SQUADRA NAZIONALE PER PREPARAZIONE MONDIALI &quot;NUOVA ZELANDA 2011&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

19/06/2011

[gallery] NOTA PER LE REDAZIONI – ANNUNCIO SQUADRA NAZIONALE PER PREPARAZIONE MONDIALI La FIR e lo staff tecnico della Squadra Nazionale informano che nella giornata di domani, lunedì 20 giugno, verrà annunciata la lista degli atleti convocati per prendere parte alla preparazione alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” di settembre-ottobre. Gli atleti convocati per partecipare alla preparazione ai Mondiali neozelandesi si raduneranno domenica 3 luglio alle ore 19.00 presso l’Hotel Adler di Villabassa (Bolzano).
