Anteprima match Fiamme Oro Rugby VS Rugby Lyons Piacenza

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2011

Dopo una settimana di pausa riprende il campionato di A1. Partita tra le mura amiche di Ponte Galeria per le Fiamme Oro che, nella VI giornata del girone d’andata incontrano i Rugby Lyons Piacenza. Il team emiliano, neopromosso in A1, è una delle sorprese del campionato e segue in classifica a quattro punti il XV cremisi allenato da Sven Valsecchi e Rocco Salvan. “Abbiamo lavorato molto durante la settimana per preparare questo incontro – ha detto Sven Valsecchi – e siamo consapevoli che troveremo una squadra che ha delle grosse potenzialità. E lo dimostra il buon avvio in campionato con vittorie contro squadre, sulla carta, più forti. Quella di domani per noi sarà l’occasione di allungare il passo in classifica e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo”. Per la partita di domani, i coach Valsecchi e Salvan hanno convocato 25 giocatori, tra i quali i rientranti Guido Barion, dopo la squalifica di due settimane, e di Roberto Mariani che tornerà a vestire i gradi di capitano: Giuseppe Cerqua, Giuseppe Di Stefano, Mirko Pettinari, Alfredo Gasparini, Adriano Lombardo, Marco Moscarda, Valerio Vicerè, Alberto Cazzola, Francesco Riedi, Alessandro Maestri, Lorenzo Santelli, Matteo Zitelli, Carlo Cerasoli, Alberto Pellegrinelli, Luca Martinelli, Nicola Benetti, Daniele Forcucci, Giuseppe Sapuppo, Marco Rosa, Marcello De Gaspari, Roberto Mariani, Guido Barion, Luca Calandro, Simone Andreucci e Fabio Baldini Ad arbitrare il match, con inizio alle 14,30, sarà l’arbitro inglese Will Halford. Roma, 12 novembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
