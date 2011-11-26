ANTEPRIMA MATCH FIAMME ORO vs LIVORNO

L’ottava giornata prevede l’impegno casalingo sul campo di ponte Galeria con il Livorno Rugby. Una giornata importante per la classifica delle Fiamme che, approfittando di un passo falso del Firenze, ospite a Recco, potrebbero allungare ancora di più il passo. “Questa volta – ha detto il coach cremisi Sven Valsecchi – voglio vedere il gioco da parte dei miei. Il Livorno è sì ultimo in classifica, ma non dobbiamo sottovalutare mai nessuno, tanto più se è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato”. Per l’impegno di domani in casa, Sven Valsecchi e Rocco Salvan hanno convocato 25 giocatori. Spicca il rientro del capitano Roberto Mariani, assente nella trasferta di Milano.Giuseppe Cerqua, Giuseppe Di Stefano, Mirko Pettinari, Alfredo Gasparini, Adriano Lombardo, Valerio Vicerè, Alberto Cazzola, Francesco Riedi, Alessandro Maestri, Lorenzo Santelli, Matteo Zitelli, Carlo Cerasoli, Damiano Vedrani, Manuel Bottino, Luca Martinelli, Luca Calandro, Daniele Forcucci, Giovanni Massaro, Simone Andreucci, Roberto Mariani, Guido Barion, Morgan Vassallo, Ettore Boarato, Giuseppe Sapuppo e Fabio BaldiniAd arbitrare il match, con inizio alle 15,30, sarà il signor Spadoni di Padova. Roma, 26 novembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby