Anteprima match Grande Milano VS Fiamme Oro Rugby

Molti gli scontri diretti previsti per la settima giornata di campionato. Partite che, probabilmente, registreranno alcune variazioni nella classifica del girone 1 della serie A. Un’occasione in più per le Fiamme Oro Rugby, per allungare ulteriormente il passo ed aumentare il divario con le altre squadre. “Non dobbiamo pensare che quella di domenica sarà una trasferta semplice – dice coach Rocco Salvan – Incontrare una squadra che, attualmente, viaggia nella bassa classifica del girone non vuol dire affrontare un team dimesso e rassegnato. Anzi, la lezione subita lo scorso anno a Livorno non dobbiamo dimenticarcela mai. Non conosciamo bene il Grande Milano e per questo è necessario affrontarlo con la massima attenzione e determinazione. Sono convinto che se andremo a Milano con la testa giusta non avremo nulla da temere. Comunque una squadra che ha messo in seria difficoltà il Modena è sicuramente da affrontare con le dovute cautele”. Per la partita di domenica, i coach Valsecchi e Salvan hanno convocato 24 giocatori, tra i quali non ci saranno Roberto Mariani, che cederà la fascia di capitano a Giuseppe Cerqua, e Lorenzo Santelli, tenuti cautelativamente a riposo. Saranno della partita, invece, il rientrante Giovanni Massaro, Giuseppe Sapuppo, ultimamente convocato per il raduno della Nazionale Emergenti, e Carlo Cerasoli che, lunedì scorso, è stato insignito della medaglia di bronzo al valor civile per l’aiuto prestato alla popolazione in seguito al terremoto dell’Aquila nel 2009.Giuseppe Cerqua, Mirko Pettinari, Adriano Lombardo, Alfredo Gasparini, Valerio Vicerè, Marco Moscarda, Giuseppe Di Stefano, Alberto Cazzola, Francesco Riedi, Alberto Pellegrinelli, Carlo Cerasoli, Alessandro Maestri e Matteo ZitelliNicola Benetti, Daniele Forcucci, Giovanni Massaro, Giuseppe Sapuppo, Marcello De Gaspari, Marco Rosa, Fabio Baldini, Guido Barion, Simone Andreucci, Luca Calandro e Morgan Vassallo Ad arbitrare il match, con inizio alle 14,30, sarà il fischietto padovano Serchiani. Roma, 18 novembre 2011