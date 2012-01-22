ANTEPRIMA XIII GIORNATA: FIAMME ORO vs DONELLI MODENA

COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY Anteprima XIII giornata: Fiamme Oro Rugby VS Donelli Modena Rugby

Le Fiamme Oro Rugby tornano tra le mura amiche dell’impianto di Ponte Galeria per la prima gara casalinga del 2012. Dopo due trasferte vittoriose a Verona e Firenze, domenica 22 il XV cremisi affronta il Modena Rugby, quarto in classifica con 38 punti. “Finalmente torniamo a giocare a casa nostra – ha detto coach Valsecchi – e lo facciamo contro la squadra che, nel girone di andata, forse ci ha messo un po’ più in difficoltà di altre. Quello emiliano è un team molto affiatato con importanti individualità. Dovremo stare molto attenti alla disciplina, anche perché loro hanno un calciatore (Fenner) capace di piazzare da molto lontano”. Per il match contro il Donelli Modena Rugby i coach delle Fiamme Oro hanno convocato 26 giocatori. Ad arbitrare il match, con inizio alle 14,30, sarà il fischietto aquilano Passacantando.Fabio Cocivera, Giuseppe Di Stefano, Mirko Pettinari, Alfredo Gasparini, Adriano Lombardo, Valerio Vicerè, Marco Moscarda, Francesco Riedi, Fabio Flammini, Lorenzo Santelli, Matteo Zitelli, Carlo Cerasoli, Damiano Vedrani, Alessandro Maestri, Lorenzo Favaro, Luca Martinelli, Nicola Benetti, Giovanni Massaro, Daniele Forcucci, Roberto Mariani, Marco Rosa, Marcello De Gaspari, Giuseppe Sapuppo, Simone Andreucci, Luca Calandro e Fabio Baldini Roma, 21 gennaio 2012