Anticipata a venerdì 19 la sfida tra Femi-Cz Rugby Rovigo e Magnetofield Gran Parma

di Redazione 15/02/2010

Con il via libera della federazione arriva anche l’ufficialità dell’anticipazione della sfida tra Femi-Cz Rugby Rovigo e Magnetofield Gran Parma. L’incontro valido per la terza giornata della Coppa Italia 2010, inizialmente programmato per domenica 21 febbraio, è stato anticipato, in accordo tra le società e con l’ok della Fir, a venerdì 19 alle ore 19. Ad aumentare lo spettacolo, quindi, sarà il fatto di giocare la partita in notturna allo stadio comunale di via Martiri di Villamarzana a Badia Polesine. Gli abbonati della Femi-Cz Rugby Rovigo potranno accedere allo stadio di Badia con il proprio tagliando, che resta quindi valido, mentre il biglietto d’ingresso sarà venduto al prezzo speciale di 5 euro. La Femi-Cz Rugby Rovigo ci tiene a ringraziare nuovamente la Zhermack Badia e il Comune di Badia Polesine per la disponibilità e l’ospitalità. Intanto la squadra, archiviata la bella vittoria conquistata sul terreno del Banca Monte Rugby Parma, è già al lavoro per preparare la sfida contro l’altra squadra emiliana, il Magnetofiel Gran Parma. Il programma di allenamenti dei Bersaglieri non è condizionato da grossi infortuni, all’appello, infatti, mancano solo i giocatori impegnati con la Nazionale Maggiore, Riccardo Bocchino, e con quella Seven, Andrea Bacchetti e Andrea Sartoretto. Oggi (lunedì 15 febbraio) mattinata di lavoro sul campo fino alle 12, domani (martedì 16) doppia seduta di allenamento, mattutina e pomeridiana, mercoledì riposo, giovedì mattina la rifinitura sul terreno del Battaglini prima dell’incontro di venerdì sera. Obiettivo della squadra resta quello di migliorare costantemente la qualità del gioco conquistando punti preziosi per conquistare i vertici del girone e quindi le semifinali della Coppa Italia 2010.

