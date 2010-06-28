Home Senza categoria Antonio Pagano: da Rovigo alla Rugby Academy

Antonio Pagano: da Rovigo alla Rugby Academy

di Redazione 28/06/2010

﻿﻿ANTONIO PAGANO INIZIA UN'AVVENTURA INTERNAZIONALE E SPOSA IL PROGETTO DELLA NUOVA DELTA RUGBY ROVIGO: DA DIRETTORE GENERALE A CONSULENTE STRATEGICO. NEGLI STATI UNITI CURERÀ LO SVILUPPO DELLA RUGBY ACADEMY PRESSO LA “UNIVERSITY OF CALIFORNIA”. All’inizio di un nuovo corso, e dopo ogni ciclo si tracciano i bilanci e si analizzano i risultati. Quella appena trascorsa è stata certamente una grande stagione, probabilmente la migliore da anni.” ha dichiarato Antonio Pagano, GM della Femi-Cz Rugby Rovigo. “I risultati sono arrivati sul campo, dove il secondo posto alla fine della regular season e la finale Scudetto sfiorata hanno ridato slancio ed entusiasmo alla città e a tutti i tifosi di Rovigo, ma anche fuori dal campo, sul piano della crescita economica e dell’immagine. Su una situazione di partenza non delle più facili, soprattutto da un punto di vista finanziario, si sono innestate una serie di iniziative che hanno coinvolto vecchi e nuovi partner, cominciando a ragionare in termini di Società/impresa e non solo di Società/squadra “. Questi sono alcuni dei progetti realizzati nella stagione trascorsa: campagna abbonamenti multimezzo, “Rugby Rovigo big night”, nuovo sito web, rilancio “Rovigo by rugby”, realizzazione pulman griffato, video “Un grande passato, un grande futuro”, restyling Stadio “Tribuna Quaglio” , progetto Bersagliotto, & Cheerleaders, nuovo Speaker, accordo con Delta Radio, DVD “Grazie Ragazzi”. Sotto l’aspetto quantitativo i risultati si possono riassumere in: Euro 342.000 da nuovi accordi e contratti (annuali e pluriennali) Euro 142.000 risparmiati per progetti di marketing e comunicazione realizzati a costo zero per il Club Euro 45.000 (+48% vs anno precedente)ca dalla campagna abbonamenti 2009/2010 Totale Euro 530.000,00 Nel loro complesso gli accordi di sponsorizzazione e partnership finalizzati e gestiti per la stagione 2009/2010 ammontano complessivamente ad Euro 815.000,00 Al di là del valore economico c’è da considerare anche il valore di immagine dei progetti realizzati, un capitale che permette di vendere al meglio il rugby a Rovigo. Questo è importante in un momento di grandi cambiamenti per la società che vede la nascita di una nuova e più solida entità giuridica “Delta Rugby Rovigo” che amplierà la base a tutto il territorio polesano e non solo alla città di Rovigo. Da un grande passato un grande futuro: Antonio Pagano ha fortemente creduto nelle potenzialità del Club rosso blu ponendo in essere una strategia di marketing diversificata in grado di aprire alla Rugby Rovigo nuove prospettive di sviluppo. Una fase si chiude e una completamente nuova se ne apre , con il progetto di rilancio del nuovo Club che ha per protagonisti il meglio dell’imprenditoria e della cultura rodigina e del polesine dando nuova linfa ad una società che merita di tornare in alto e di essere gestita sempre più professionalmente. Progetto che concretamente chiude col passato e inizia una nuova era di cui Antonio Pagano è orgoglioso di farne parte. Il nuovo ruolo di Antonio Pagano nel Club Per dare sostegno al nuovo corso e alla rinnovata organizzazione, congiuntamente con i soci e con il CDA della società “Delta Rugby Rovigo”, si è deciso che Antonio Pagano darà il proprio contributo al Club in qualità di consulente nelle aree strategiche dell’organizzazione, del marketing e della comunicazione. Oltre ai rapporti con le aziende già presenti e con contratti pluriennali si svilupperà il Progetto “Rugby4Managers” legato alla formazione aziendale. Queste sono le 6 aree di intervento previste nella collaborazione: 1. Consulenza strategica e organizzativa 2. Consulenza su attività di marketing e gestione progetti di comunicazione 3. Fund raising: ricerca sponsor e aziende partner 4. Gestione rapporti con aziende già sponsor o partner 5. Gestione e sviluppo del progetto di formazione “Rugby4Managers” 6. Interfaccia a livello internazionale Da Rovigo alla University of California Antonio Pagano è stato chiamato negli Usa per una nuova ed importante avventura professionale sempre nel mondo dello sport, sempre nel mondo del rugby. Sarà infatti il nuovo responsabile dello sviluppo, del marketing e della comunicazione della prima Rugby Academy americana nata presso la University of California. Il rugby è uno sport in forte crescita anche negli Stati Uniti dove la IRB sta investendo molto, in risposa a una domanda di rugby in continuo aumento. Si aggiunge così un ulteriore tassello, questa volta internazionale, al percorso professionale di un manager che ha puntato le sue carte sul rugby. Dell’Academy (in stretta connection con la Nazionale americana) fanno anche parte elementi di spicco del rugby europeo e neozelandese.

