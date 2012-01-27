Home Senza categoria ANTONIO PAVANELLO SQUALIFICATO SINO AL 6 FEBBRAIO

di Redazione 27/01/2012

ANTONIO PAVANELLO SQUALIFICATO SINO AL 6 FEBBRAIO Dublino – Antonio Pavanello, capitano della Benetton Treviso e seconda linea della Nazionale Italiana Rugby, è stato squalificato per due settimane a seguito di un’udienza disciplinare tenutasi in data odierna. Pavanello è stato considerato responsabile di infrazione alla Regola di Gioco 10.4(b) per aver intenzionalmente calpestato il numero otto avversario Jackson Wray in occasione del match di Heineken Cup tra Benetton Treviso e Saracens disputato domenica 22 gennaio a Treviso. Il giocatore non sarà disponibile per la prima giornata dell’RBS 6 Nazioni, il 4 febbraio a Parigi contro la Francia, e potrà riprendere l’attività agonistica il prossimo 6 febbraio.

