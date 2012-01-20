APERTE CURVE E DISTINTI ALTI
di Redazione
20/01/2012
ITALIA v INGHILTERRA, OLIMPICO VERSO I 60.000: APERTE CURVE E DISTINTI ALTI Roma - Meno di tre settimane: tanto separa gli Azzurri del rugby dall’esordio casalingo nell’RBS 6 Nazioni 2012. Lo Stadio Olimpico, inserito nella prestigiosa cornice del Parco del Foro Italico, sarà per la prima volta palcoscenico del Torneo più antico del panorama internazionale ed è ormai prossimo a raggiungere il traguardo dei sessantamila spettatori per la sfida dell’11 febbraio contro l’Inghilterra. La Federazione Italiana Rugby, al fine di agevolare ed incentivare i giovani e le famiglie a vivere una giornata di grande sport e di festa presso il Terzo Tempo allestito allo Stadio dei Marmi, ha aperto oggi la vendita dei distinti superiori e delle curve superiori al prezzo di 10€ (5€ ridotto). I nuovi biglietti dei settori Distinti Superiori e Curve Superiori sono disponibili tramite i consueti canali di acquisto su www.listicket.it e su http://ticket.federugby.it
