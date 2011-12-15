Home Senza categoria APPROVATO BILANCIO PREVENTIVO 2012

di Redazione 15/12/2011

[gallery] COMUNICATO STAMPA – CONSIGLIO FEDERALE FIR Roma – Si è svolto oggi presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma il Consiglio Federale della FIR. L’assise è stato presieduto dal vice-presidente vicario Nino Saccà in rappresentanza del Presidente Giancarlo Dondi, assente a causa di un grave lutto familiare. Al Presidente federale ed alla sua famiglia sono stati rivolti preliminarmente l’unanime cordoglio e le più sentite condoglianze del Comitato Esecutivo, del Consiglio tutto e del Collegio dei revisori dei conti. Successivamente, il Consiglio ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2012. Il Consiglio si è concluso alle ore 20.10 circa.

