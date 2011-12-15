Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

APPROVATO BILANCIO PREVENTIVO 2012

Redazione Avatar

di Redazione

15/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] COMUNICATO STAMPA – CONSIGLIO FEDERALE FIR Roma – Si è svolto oggi presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma il Consiglio Federale della FIR. L’assise è stato presieduto dal vice-presidente vicario Nino Saccà in rappresentanza del Presidente Giancarlo Dondi, assente a causa di un grave lutto familiare. Al Presidente federale ed alla sua famiglia sono stati rivolti preliminarmente l’unanime cordoglio e le più sentite condoglianze del Comitato Esecutivo, del Consiglio tutto e del Collegio dei revisori dei conti. Successivamente, il Consiglio ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2012. Il Consiglio si è concluso alle ore 20.10 circa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LA FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA ESCE A TESTA ALTA DALL'ANDRE' MOGA

Articolo Successivo

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA 18/20 DICEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019