Approvato il bilancio della Femi-Cz Rugby Rovigo

Si è tenuta ieri sera (venerdì 26 marzo 2010) nella Club House dello stadio Mario Battaglini l’assemblea dei soci della Femi-Cz Rugby Rovigo. Il primo punto all’ordine del giorno era l’approvazione del bilancio d’esercizio della stagione 2008-2009, annata caratterizzata dal raggiungimento di grandi risultati sportivi con la squadra che ha riconquistato i play off scudetto. Per l’approvazione del bilancio, essendosi l’assemblea riunita in seconda convocazione, era necessario il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto. Essendo i soci 214 servivano 72 voti favorevoli. All’assemblea si sono contate, comprese le deleghe, 108 presenze; al momento del voto il bilancio è stato approvato con 103 voti a favore, quattro astenuti e un contrario. Si è quindi passati al secondo punto all’ordine del giorno che prevedeva la nomina di due nuovi componenti del cda dopo le dimissioni di Paolo Brizzate e Alessandro Sigolo. La presidente Vecchi ha lanciato un appello a tutti i soci invitando chiunque voglia fare parte della dirigenza rossoblu e dare una mano con il grande lavoro che c’è da fare per sostenere una grande squadra come la Rugby Rovigo, a farsi avanti. Luciano Borsetto e Luigi Guerra hanno raccolto l’appello della presidente e si sono candidati come consiglieri. L’assemblea ha votato la loro nomina pressoché all’unanimità. Il cda della Femi-Cz Rugby Rovigo è ora così composto: Susanna Vecchi (presidente), Stefano Badocchi (vicepresidente), Fabio Barbatella (consigliere), Luciano Borsetto (consigliere) e Luigi Guerra (consigliere). Prima di chiudere l’assemblea la dirigenza ha voluto discutere con i soci del programma sportivo della prossima stagione in vista dei grandi cambiamenti che l’ingresso di due franchigie italiane in Celtic League porterà al massimo campionato del nostro Paese, con l’allargamento a 12 squadre e l’impiego di molti giocatori di formazione italiana nelle franchigie.