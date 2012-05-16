Loading...

ARBITRA MARIUS MITREA

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2012

TITOLO
ECCELLENZA, SABATO FINALE 2: ARBITRA MARIUS MITREA Roma – Dopo la designazione a giudice di linea nella semifinale di Rabodirect PRO12, il giovane internazionale trevigiano Marius Mitrea è stato scelto dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per dirigere la seconda gara della serie finale del Campionato d’Eccellenza tra Cammi Calvisano ed Estra I Cavalieri Prato, potenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. Sabato alle 16.30, al “San Michele” di Calvisano, Mitrea sarà coadiuvato da Stefano Pennè di Milano – arbitro della Finale 2011 – e da Francesco Lento e di Udine in qualità di guardalinee, dal quarto uomo Vittorio Favero di Treviso e dal friulano Mauro Dordolo in qualità di TMO, arbitro addetto alla moviola. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Rai Sport 1 ed in streaming web sul portale http://raisport.rai.it Eccellenza – Finale 2 – 19.05.12 – ore 16.30 – diretta Rai Sport 1 Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato (gara 1, 27-22) arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Pennè (Milano), Lento (Udine) quarto uomo: Favero (Treviso) TMO: Dordolo M. (Udine) Nota per le redazioni - Nel caso in cui una delle due gare termini in pareggio, il Titolo verrà assegnato alla squadra che vincerà l’altro incontro. - Nel caso in cui le due gare terminino entrambe in pareggio, il Titolo verrà assegnato alla squadra che vincerà la 3^ gara. - Nel caso in cui anche la 3^ gara termini in pareggio, si procederà ai sensi dell’art. 30 C) lett. a Regolamento Sportivo: 2 tempi supplementari con le modalità previste dall’art.21 e, in caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà all’effettuazione dei calci piazzati.
