ARBITRERA' FEDERICA GUERZONI
di Redazione
26/04/2012
Roma, 26 aprile 2012 FINALE SCUDETTO FEMMINILE: ARBITRERA' FEDERICA GUERZONI Roma – Federica Guerzoni di Ferrara è l'arbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per dirigere la finale del Campionato Nazionale di Serie A Femminile in programma sabato 28 aprile a Paese. Sul terreno del "Visentin", alle 17.00, si affronteranno, per la decima volta in una finale scudetto, Benetton Treviso e Sitam Riviera del Brenta. Ad assistere Federica Guerzoni nella direzione di gara Doranna De Carlini (Lodi) ed Ileana Ghisimberti (Milano). Quarto uomo Monia Salvini di Prato. I precedenti nella regular season fra le campionesse uscenti di Treviso e la formazione di Mira pongono le due squadre in sostanziale equilibrio: nella gara di andata furono le Red Panthers trevigiane ad avere la meglio sul Rivera del Brenta (61-18 a Treviso), risultato capovolto nell'ultimo turno della stagione regolare giocato a Mira (36 – 21). FINALE SCUDETTO SERIE A FEMMINILE Paese (TV), Campo G. Visentin, Via Impianti Sportivi 1 Sabato 28 aprile 2012 – ore 17.00 BENETTON TREVISO – SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Guerzoni (Ferrara) G.d.l. De Carlini (Lodi) e Ghisimberti (Milano) Quarto Uomo: Salvini (Prato)
