Arbitri U18 e U16

di Redazione 03/06/2010

Stefano Belvedere e Vincenzo De Martino dirigeranno gli incontri di finale della Coppa Mario Lodigiani, categoria Under 18 ed Under 16, entrambi in programma al Padovani di Firenze domenica prossima, 6 giugno. Ad aprire il programma della giornata, alle ore 15.30, la sfida tra le formazioni Under 16 del Valsugana Padova e della Polisportiva Lazio Rugby Jr., incontro diretto dal napoletano Vincenzo De Martino. Seguirà alle 17.30 la finale per la categoria Under 18 tra Ruggers Tarvisium e Rugby Academy Noceto. Arbitrerà il romano Andrea Belvedere. FINALE COPPA MARIO LODIGIANI – CATEGORIA U18 – 6.6.2010, H.17.30 Ruggers Tarvisium – Rugby Academy Noceto, arb. Andrea Belvedere (Roma) G.d.l. Franceco Commone (Napoli) e Marco Masetti (Arezzo) FINALE COPPA MARIO LODIGIANI – CATEGORIA U16 – 6.6.2010, H.15.30 Valsugana Padova – Pol. Lazio R. Junior, arb. Vincenzo DE Martino (Napoli) G.d.l. Francesco Pier'Antoni (Colleferro, RM) e Stefano Rosamilia (Roma

