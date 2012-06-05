ARGENTINA, FATTO IL XV PER LA SFIDA DI SABATO CON L'ITALIA A SAN JUAN
di Redazione
05/06/2012
ARGENTINA, FATTO IL XV PER LA SFIDA DI SABATO CON L'ITALIA A SAN JUAN San Juan (Argentina) – Santiago Phelan, Commissario Tecnico dell’Argentina, ha ufficiliazzato oggi la formazione che sabato 9 giugno (ore 15.40 locali, 20.40 in Italia) all’Estadio Bicentenario di San Juan sfiderà l’Italia di Jacques Brunel nella prima tappa del tour estivo azzurro. Gradi di capitano per il centro Felipe Contepomi, compagno di squadra di Sergio Parisse allo Stade Francais insieme al pilone sinistro Rodrigo Roncero ed al pilone di riserva Tetaz-Chaparro. Questa la formazione dei Pumas per la sfida di sabato pomeriggio che inaugura la tournèe americana dell’Italrugby: 15 Joaquin TUCULET (Sale Sharks) 14 Belisario AGULLA (Agen) 13 Gabriel ASCARATE (Natacion y Gimnasia) 12 Felipe CONTEPOMI (Stade Francais) - capitano 11 Agustin GOSIO (Club Newman) 10 Ignacio MIERES (Exeter Chiefs) 9 Martin LANDAJO (C.A.S.I.) 8 Leonardo SENATORE (Gimnasia y Esgrima) 7 Tomas LEONARDI (S.I.C.) 6 Genaro FESSIA (svincolato) 5 Julio FARIAS-CABELLO (Tucuman RC) 4 Esteban LOZADA (Edinburgh Rugby) 3 Francisco GOMEZ-KODELA (Biarritz Olympique) 2 Eusebio GUINAZU (Biarritz Olympique) 1 Rodrigo RONCERO (Stade Francais) a disposizione 16 Bruno POSTIGLIONI (La Plata RC) 17 Nahuel TETAZ-CHAPARRO (Stade Francais) 18 Benjamin MACOME (Tucuman RC) 19 Tomas DE LA VEGA (C.U.B.A.) 20 Tomas CUBELLI (Belgrano Athletic) 21 Manuel MONTERO (Pucurà) 22 Roman MIRALLES (Duendes RC) all. Santiago PHELAN
