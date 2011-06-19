Loading...

[gallery] ITALIA U20, MONDIALE FINITO PER RICCIOLI: ARRIVA CONFORTI Treviso – Mondiale finito per Ruben Riccioli, flanker dell’Italia U20 e della Mantovani Lazio costretto ieri a lasciare il terreno di gioco al diciannovesimo del secondo tempo della partita persa a Treviso contro il Galles per un trauma cranico. Al suo posto, in vista della semifinale dei play-out salvezza di mercoledì sera al “Battaglini” di Rovigo, è stato selezionato il flanker del Petrarca Padova e dell’Accademia FIR di Tirrenia, Federico Conforti, che si è aggregato in giornata al gruppo degli Azzurrini. Sono invece in corso esami strumentali per l’estremo dei BancaMonteParma Crociati, Marco Gennari, per una sospetta frattura ad una mano.
