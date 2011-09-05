Loading...

ARRIVA JARED BARRY, L'AUSTRALIANO DELLA ROVIGO DELTA

05/09/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 7 del 5.09.2011 ARRIVA JARED BARRY, L'AUSTRALIANO DELLA ROVIGO DELTA L'australiano Jared Hunter Barry, nuovo n. 8 della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, arriverà a Venezia il prossimo giovedì 8 settembre alle 12. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
