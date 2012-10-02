ARRIVANO I VOLONTARI DEL RUGBY
di Redazione
02/10/2012
CARIPARMA TEST MATCH E RBS 6 NAZIONI 2013: ARRIVANO I VOLONTARI DEL RUGBY Roma – Vengono da tutta Italia e, dalla loro prima uscita a Verona nel 2010, sono diventati una presenza tanto discreta quanto fondamentale. Il pubblico sugli spalti può faticare a notarli, ma il loro contributo è fondamentale per il successo organizzativo di un grande evento internazionale. Sono i volontari dell’Italrugby, appassionati di tutte le età che, nei giorni precedenti alle grandi sfide della Nazionale, si mettono a disposizione del movimento per affiancare lo staff della FIR nelle infinite mansioni che caratterizzano le attività di un test-match. Da oggi, nell’apposita area accessibile dall’home page del sito ufficiale www.federugby.it, sarà possibile offrire la propria disponibilità tanto per i Cariparma Test Match di novembre 2012 che per l’RBS 6 Nazioni 2013 sia per gli oltre millecinquecento volontari già registrati che per tutti coloro che desiderino collaborare ai grandi appuntamenti che aspettano l’Italrugby nei mesi a venire. CLICCA QUI PER REGISTRARTI AL PROGRAMMA VOLONTARI DELL’ITALRUGBY I posti disponibili per i Cariparma Test Match sono seicento, una cifra che raddoppia per i tre incontri interni della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2013: unico requisito l’aver compiuto i diciotto anni d’età entro i termini per l’iscrizione, fissata al 24 ottobre per la finestra internazionale di novembre ed al 17 gennaio 2013 per l’RBS 6 Nazioni. Moltissimi i settori a cui i volontari potranno essere destinati: dall’accoglienza delle squadre alla biglietteria, dagli accrediti al supporto all’ufficio stampa, dall’assistenza al campo alla logistica, non mancheranno le possibilità per tutti coloro che avranno l’energia e la passione per contribuire, ad ogni livello, alle prossime uscite di Parisse e compagni.
Articolo Precedente
LA VITTORIA CON LA LAZIO NON HA PORTATO NUOVI INFORTUNATI
Redazione