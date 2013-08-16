&Egrave; arrivato Horn a Viadana

È arrivato in serata Joubert Prinsloo Horn, seconda linea che va a completare un reparto che proprio con lui acquisisce maggiore dinamismo in gioco aperto. "Italie my voorland..." (L'Italia è la mia nuova terra, ndr), Horn ha commentato così, in afrikaans, il suo arrivo a Viadana. "Sono grato per l'opportunità che mi è stata concessa ed ho fame di nuove sfide". Appena giunto allo Zaffanella, ha immortalato il suo nuovo stadio scattando più foto con il telefonino e poi è andato subito al Lavadera a conoscere staff e compagni. Domani mattina parteciperà alle sessioni di lavoro in palestra anaerobico chiamato "Sangue e vomito". Horn è nato a Burgersdorp, nel cuore del Sudafrica in una terra in cui l'influenza olandese è molto forte e la sua crescita rugbystica è passata attraverso Griquas e Griffons, ma soprattutto negli Shimlas, nella Varsity Cup, una delle competizioni con maggiore appeal nella terra degli Springboks. Il direttore sportivo Dimitri Tonni commenta: "Il pack con il suo arrivo, si rivelerà da urlo!"Alessandro SoragnaAddetto StampaRugby Viadana Srl SsdVia L. Guerra, 1246019 Viadana (MN) – ItalyPh: + 39 0375 771216Fax: + 39 0375 771217Mobile: +39 345 1720537Skype: alessandro.soragna.12