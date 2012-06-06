Asd Frascati Mini Rugby 2001, Della Ceca promuove comunque l'Under 16 nel torneo di Benevento
di Redazione
06/06/2012
[gallery] UNDER 16 – L'Under 16 del Frascati Mini Rugby ha partecipato all'importante torneo "Ricci" di Benevento nello scorso fine settimana. La squadra del coach Francesco Della Ceca ha palesato alcune difficoltà tecniche, ma ha collezionato un'importante esperienza in ottica futura. I risultati del campo non hanno sorriso alla selezione frascatana che ha perso 12-0 contro il IV Circolo Benevento, 14-0 contro l'Us Benevento e 19-0 contro la Selezione Campana nell'ultima partita. Da segnalare anche l'inconsueto pareggio (0-0) ottenuto nella terza gara disputata contro la Partenope. Coach Francesco Della Ceca, comunque, ha raccolto segnali positivi da questa trasferta in terra campana. «I ragazzi – dice l'allenatore giallorosso - si sono mossi bene anche se non sono riusciti a tirar fuori delle vittorie. Hanno sofferto un po' la differenza fisica rispetto agli avversari, però si sono impegnati fino alla fine dando il massimo. Sono sicuro – conclude Della Ceca - che con un po' di lavoro l'anno prossimo questi ragazzi cresceranno tanto e potranno regalare tante soddisfazioni».Insomma una lettura ottimistica del torneo beneventano che di fatto rappresenta uno degli ultimi appuntamenti ufficiali. Nel prossimo week-end, comunque, l'Under 16 e la 20 saranno impegnate nel turno Seven di Coppa Lazio, mentre l'Under 14 ha in programma la sfida interna contro la Lazio Rugby sabato alle 17,30. LE ALTRE SELEZIONI – Nello scorso week-end hanno giocato altre selezioni del Frascati Mini Rugby: le Under 6, 8, 10 e 12 hanno partecipato al torneo dell'Appia Rugby. «Abbiamo ottenuto il terzo posto finale – racconta il coach dell'Under 12 Giorgio Farina – prendendo tre mete in tutto il torneo, perdendo in semifinale con la Capitolina e battendo il Cus Roma nella "finalina" di consolazione. Un torneo importante perché è stata la positiva chiusura di un anno di lavoro dove gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti. All'evento – conclude Farina - hanno partecipato tutti ragazzi del 2000 che il prossimo anno passeranno alla categoria Under 14».
