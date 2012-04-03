Asd Frascati Mini Rugby 2001, grande impresa della B che batte il Rieti e
di Redazione
03/04/2012
[gallery] LA SERIE B – Grande impresa del Frascati Mini Rugby 2001 che nel quint’ultimo turno del campionato di serie B batte il Rieti allo stadio di Cocciano per 22-17 grazie alle mete di Benedetti, Barbati e Boncoddo e ai tre calci di Paoli (due trasformazioni e un piazzato). «Una vittoria importante, anche se la nostra corsa per la salvezza non finisce qui» dice coach Gianni Panattoni. «E’ certamente un risultato che ci dà morale e serve all’autostima di un gruppo molto giovane – aggiunge il tecnico -: ora i ragazzi saranno più consapevoli delle proprie qualità, anche perché di fronte a loro c’era la terza forza del girone che poteva contare su almeno due giocatori con esperienza da “Top 10”». Il tecnico frascatano, comunque, invita tutti a non abbassare la guardia. «Ci sono ancora venti punti in palio e dunque c’è da sudare per salvarsi. Quanti punti ci servono ancora? Non faccio tabelle, anzi penso che le nostre percentuali salvezza sono solo al 50% visto che dobbiamo affrontare ancora diverse concorrenti dirette. Volevo comunque ringraziare di cuore il mio assistente Francesco Della Ceca, il cui lavoro fisico e tecnico nel pacchetto di mischia è stato preziosissimo in questo periodo». Ora la sosta pasquale che servirà a recuperare qualche acciacco. «I molti infortuni dovuti in gran parte al terreno di gioco hanno limitato il nostro torneo – dice Panattoni -, per questo mi auguro che il progetto proposto da qualche mese dalla società al Comune sulla nuova “casa del rugby” possa finalmente essere approvato. E’ il primo passo per ambire a palcoscenici ancor più prestigiosi di quello attuale». LE ALTRE SELEZIONI – La serie C ha superato agevolmente gli Arlecchini Gladiators allo Stadio di Cocciano per 66-10. Bene l’Under 23 (assistita per l’occasione dai tecnici Simone D’Agostino e Mattia Panattoni) che ha vinto 57-12 a Napoli contro l’Amatori schierando nove ragazzi del 1992, sette del 1994, due del 1991 e un solo fuori quota (1979). Contando anche la B pure in questo week-end il Frascati Mini Rugby ha schierato in campo tre squadre seniores: unico club nel Lazio e forse in Italia. Tra i giovani l’Under 16 ha perso 5-51 in casa contro la prima della classe Capitolina, formazione estremamente competente ed oramai in preparazione alle fasi finali nazionali. «Il risultato finale è fin troppo pesante per una formazione che schierava ragazzi alle prime esperienze di gioco. Il lavoro continua» sottolinea il ds frascatano Bruno Formicola. Da segnalare infine il “festival Under 14” tenutosi a Rieti che ha visto protagonisti gli atleti frascatani nati nel 1998 e coach Alejandro Villalon in qualità di tecnico e selezionatore del Comitato Regionale. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
TROFEO ECCELLENZA, A STEFANO ROSCINI LA FINALE DI VENERDI' A PRATO
Articolo Successivo
Gli Squali non mordono e Udine passa 17-13
Redazione