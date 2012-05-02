Asd Frascati Mini Rugby 2001, l
di Redazione
02/05/2012
[gallery] UNDER 16 FEMMINILE – L’Under 16 femminile del Frascati Mini Rugby allenata da Alessandro Molinari e Marco Dolciotti si è classificata al quarto posto nella finale di Coppa Italia di categoria disputatasi domenica scorsa a Casale sul Sile (in provincia di Treviso). Nel girone di qualificazione le frascatane sono subito partite con il piede giusto affrontando le esperte atlete del Valsugana Padova chiudendo la partita in parità. Nella seconda gara serve un alto scarto di mete contro il Liceo Monti e le frascatane lo ottengono, anche grazie a cinque mete della Albertari. La squadra giallorossa passa da seconda del girone e in semifinale incontra l’Academy Noceto campione uscente della Coppa Italia 2011 e prima nel girone di classificazione. «La stanchezza e la tensione si sono fatte sentire – sottolinea la dirigente responsabile Simona Giorgi -, così le determinate ed esperte atlete avversarie hanno vinto per sei mete a una». Nella finale per il terzo posto le frascatane sono scese in campo stremate ritrovandosi con una sola riserva e tra l’altro un infortunio ha costretto la brava mediana Comazzi Mikaela a saltare la partita contro il Sambuceto, incrociato più volte in campionato. «Dopo un ottimo inizio – dice la Giorgi – abbiamo subito il recupero del Sambuceto, poi un colpo al naso ha messo fuori casa anche Benedetta Mancini e all’ultimo minuto le avversarie hanno siglato la meta del decisivo 3-2. E’ stata comunque un’esperienza positiva per le nostre ragazze, considerando che hanno pareggiato e perso con le due squadre che poi hanno fatto la finale. Da sottolineare il comportamento combattivo del nostro gruppo fino in fondo nonostante una squadra molto giovane: su nove atlete schierate a Casale sul Sile, quattro hanno solo 15 anni. Non c’è da scoraggiarsi – conclude la Giorgi -, andrà meglio il prossimo anno: potremo sempre dire che noi c’eravamo». LA SERIE B – La serie B del Frascati Mini Rugby ha osservato un turno di riposo, come da calendario. La squadra di coach Gianni Panattoni disputerà domenica prossima l’ultimo match di campionato sul campo del Segni che sta ancora lottando per evitare la retrocessione: una gara da onorare nel migliore dei modi. LE ALTRE SELEZIONI – Tra le altre selezioni da segnalare la vittoria dell’Under 14 di Alejandro Villalon al torneo del 4° Circolo Rugby Benevento: nella finale con Benevento i giovani frascatani hanno battuto 24-7 il Benevento. Vittoria per l’Under 23 di Giorgio Farina che ha piegato tra le mura amiche il Gran Sasso Rugby per 35-24, mentre il settore Propaganda (Under 8, 10 e 12) ha collezionato un’altra bella esperienza nel 31esimo torneo “Bottacin” disputato ieri a Padova. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
